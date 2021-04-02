剛周三（3月31日）跑過九場泥地賽後，下星期一（5日）將繼續於沙田馬場跑馬，設有十場草地日賽。

今次田草賽事，在B加2跑道進行，而這條賽道大熱門勝出率不低，亦有不少都超過30%。

先講講主題比賽之一，第三場1600米二級賽主席錦標，近三季B加2跑道進行過19場1600米賽事，大熱門贏過11次，勝出率高達58%。

由蔡約翰所訓練的「夏威夷」，極可能成為這場大熱門，且看此駒能否順利連捷。

至於第九場1200米二級賽短途錦標，相信是一場極具競爭性的賽事。

近三季B加2跑道進行過44次1200米賽事，有15場由大熱門勝出，比率有34%。

估計剛以1分07秒8快時間勝出的「福逸」，頗有可能成為大熱門，再下一城也不出奇。

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