今天（3日）在澳洲玫瑰崗馬場舉行2400米一級賽鄧格錦標，賽前焦點當屬新西蘭馬后「旋律美人」再度挑戰澳洲一級賽，力爭在2019年帝國玫瑰錦標後再勝彼邦G1。

不過「旋律美人」在澳洲再度鎩羽而歸，今仗在麥道朗胯下只能跑第六名。

今屆鄧格錦標冠軍為「龍子爵」，這匹應屆覺士盾冠軍近三仗角逐一級賽皆三甲不入，不過今仗重返較長的途程則重新展現威力，奪得移民澳洲後第二項一級賽桂冠。

「龍子爵」鞍上人薄奇能早前夥拍「露營友」失落肯德百里錦標，據悉引起幕後不滿，後駒將改配布文出戰史密夫錦標。

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