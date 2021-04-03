歐洲短途王「巴特殊」去年三戰全勝，包括摘下皇席錦標及楠索普錦標兩項一級賽桂冠，在去年世界馬匹年終排名第15，僅次於「川河達駒」、「露營友」及「綠化帶」三項澳洲頂級短途馬。

這匹七歲良駒去年8月上陣後休息至今，練馬師侯耀誠本身部署「巴特殊」直接角逐皇家雅士谷賽期，力爭蟬聯皇席錦標桂冠。

不過，「巴特殊」隨後被發現關節骨折，需要讓牠有大量時間的休息及治療方可重新回復操練。

侯耀誠表示，「巴特殊」現時已恢復踱步五星期，不過操練時間比預期中遲了一個月，幕後希望讓此駒以最佳狀態復出，因此未必趕及皇家雅士谷賽期復出。

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