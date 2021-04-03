下星期一（5日）沙田馬場上演十場草地賽事，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

第八場三班1200米，「大雷暴」來港一直由韋達馬房訓練。

韋達以往從騎時，曾夥拍同主馬「大風暴」（已退役）贏馬。

四歲澳洲自購馬「大雷暴」來港兩季，曾跑過兩席亞軍，上賽田草1200米重配周俊樂，臨場是12倍半冷門。

當馬匹去到閘前，「大雷暴」開始受到大戶狙擊，最終打到5.9倍開跑，跌幅高達五成，非常誇張。

可惜「大雷暴」末段被「禪勝寶駒」追過，只能跑獲亞軍。

今戰改由巴度策騎，競爭力有增無減，此駒可望補中開齋。

第九場二級賽1200米短途錦標，「顯心星」出道兩季上陣十次，成績四冠一亞兩季，上名率高達七成。

「顯心星」上次配楊明綸參賽，臨場是13倍半冷門，閘前突然受到不少注碼追捧，最終跌至7.6倍開跑，跌幅超過四成。

結果當時合作跑第三未竟全功，如今「顯心星」加強配搭由潘頓發揮，奪標不無資格。

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