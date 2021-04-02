新西蘭馬后「旋律美人」戰績彪炳，在上仗攻下Bonecrusher Nz Stakes後，一級賽勝仗已增至14場，而幕後亦表明「旋律美人」大有可能跑罷今季退役。

「旋律美人」今次被安排放棄出爭澳洲唐加士打一哩賽及全明星一哩賽，反而首度增程至2400米，角逐周六（3日）於澳洲玫瑰崗馬場舉行的一級賽鄧格錦標。

這匹紐國馬后較早前在晨課後被驗出肌肉僵硬，令馬房團隊一度擔心牠能否按計劃參賽。

其練馬師李占美今天（2日）表示「旋律美人」在治療後已無大礙，並通過獸醫檢驗，將可如期上陣。

此駒馬主Te Akau Racing透露「旋律美人」跑畢鄧格錦標後，會先返新西蘭角逐一場二級賽，然後以5月22日2000米一級賽東奔盃作為生涯告別戰。

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