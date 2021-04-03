鄭俊偉從練以來，最高成就當為訓練出泥地王「好好計」（已退役），攻下美國聖雅尼塔短途錦標賽（泥地1200米一級賽），成為首位在美國贏馬的香港練馬師。

不過，其馬房近年成績持續低迷，不止一次驚險過關。

來到今年季尾階段，鄭廐仍只得五場頭馬，達標形勢不容樂觀。

幸好鄭廐近期有部份質新馬開始有料到，當中包括今期（5日）田草日賽尾場的「友盈友福」，有望成為馬房新救兵。

四歲美國自購馬「友盈友福」上季來港，頭八戰表現欠佳，評分亦因此急速下滑。

直到上仗跑田草1400米，此駒在黃皓楠胯下後追第五，走勢不差。

「友福」系對鄭俊偉不離不棄，今季已有「齊齊友福」贏馬。

「友盈友福」貴為英國中央公園錦標殿軍，曾負一級賽冠軍「大地光芒」兩個多馬位，今場強配巴度不轉途程，未嘗不可脫穎而出。

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