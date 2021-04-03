下周一（5日）沙田有十場草地賽事舉行，搏殺手風正旺的潘頓，將出足十場，座騎中一樣不乏食糊籌碼，騎者有望延續上個月一口氣掃23Win之銳勢，趁旺再交出頭馬。

其中角逐第五場三班1200米的「帝豪寶寶」（沈集成馬房），七歲老馬季內四次曾配潘頓上陣，人馬合作上仗於同程跑獲亞軍，只負於超級馬「速遞奇兵」（蔡約翰馬房），表現理想。

環顧今場「帝豪寶寶」所遇對手，再無此類惡馬在陣，爭勝機會自然可睇好。而潘頓亦表示希望此匹沈廐馬可收復前失。

潘頓說︰「『帝豪寶寶』雖然已有一段長時間未交出頭馬，但目前評分已具反彈之力。」

「上場輸給大超班馬『速遞奇兵』得第二名，敗不足辱，今場強敵已去，此駒排一檔有利，有力收復失地。」

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