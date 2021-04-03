華籍倉主容天鵬訓練傷患馬向來有一手，周一（5日）角逐第八場三班1200米的「嘉應精英」，在上季中曾接受矯正喘鳴症手術，今季傷後復出獲得三冠一亞，反映馬兒今季的健康全面回穩。

容天鵬表示「嘉應精英」其實具有一定能力，可惜本身有喘鳴症底子，曾做過手術，只要牠的氣管問題沒有惡化，陣上氣管暢順的話，季內仍有力交出頭馬。

而繼續策騎此駒上陣的潘頓則說︰「『嘉應精英』近三戰均由我策騎，獲一冠一亞，上場雖然落敗，但其實表現不算差。」

「練馬師保養此馬功夫得宜，馬兒狀態仍保持得很好，今場對手並非太強，希望可以重敲勝門。」

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