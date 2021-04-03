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姚本輝近期手風不俗 「高大威猛」跑一哩冇問題 寄望郭能取位順利

1小時前
李明安（左一）相當支持姚本輝（左二）

下周一（5日）沙田賽事，姚本輝派出「高大威猛」出爭1600米二級賽主席錦標。

馬主是「威猛」系的李明安，是姚本輝多年的忠實馬主，兩人認識逾二十年。

李明安指出「高大威猛」是由姚本輝親自挑選來港，他希望馬兒仍有進步空間，並已經對馬兒的表現十分滿意。

「高大威猛」上場於1400米一級賽女皇銀禧紀念盃中跑得第三名，今場增程跑一哩，倉主認為馬兒可以勝任。

姚本輝說：「今季大家都見到，蔡約翰和方嘉柏這兩位練馬師為了爭冠軍，頻頻贏馬。」

「而其他練馬師不少如我一樣，有時馬房比較淡靜，有時會發動攻勢。」

姚本輝所言非虛，踏入2021年後，姚廐迄今共取得9Ｗ，練者說：「我的馬房近期手風不錯，旗下馬的狀態起得不俗，希望可以繼續贏馬。」

「『高大威猛』陣上表現準繩，在港十四戰六Win。」

「牠過往也曾在1600米跑近，今場增程沒有問題，希望郭能取位順利，跑入前列。」

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姚本輝高大威猛李明安
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