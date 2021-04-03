法國型男騎師巴度今季長駐香港發展理想，剛周三（3月31日）沙田全泥宴更憑「駿皇星」（文定良馬房）贏得在港第100Win， 繼而以「悅跑得」（呂健威馬房）包辦第七口孖寶。

巴度希望把好運延續，頭馬陸續有來。

巴度自2016/2017馬季開始在港策騎，首四季均短暫客串，直至今季才全季留港策騎。

巴度說：「香港騎師競爭很激烈，每贏一場頭馬都不容易，我享受勝利的感覺，並全力以赴向另一個100Win進發。我的太太Eva和女兒都很適應香港的生活，希望可以長駐這裡發展。」

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