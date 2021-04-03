下周一（5日）沙田賽事共設兩項盃賽，其中第三場1600米二級賽主席錦標，蔡約翰派出「夏威夷」及「勝得精彩」應戰，份量舉足輕重。

蔡約翰說：「以『夏威夷』的體質而言，未必適合全季連番勤跑。牠跑完今場主席錦標後，目標將直指匹月底舉行的冠軍一哩賽（一級賽1600米）。」

「此馬今季初健康曾經有小問題，幸而復原甚快，早前連跑兩仗一級賽均所負不遠，上場跑1400米順利取勝，牠的表現令我很滿意。」

「最近『夏威夷』由莫雷拉出試泥地1200米閘掄元，走勢出色，牠看來一切很好，狀態仍見勇銳，馬兒身心愉快。」

「牠過往曾在1600米贏馬，今仗增程亦沒有問題，希望與廐侶『勝得精彩』同樣交出接近的表現。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199