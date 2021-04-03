喜蓮騏星（右）去年在同一賽事後上氣走勇猛神駒掄元
4月份首個賽馬日為下周一（5日），當天公眾假期沙田跑十場草地日馬，整日有兩項二級賽舉行，包括第三場主席錦標（1600米）及第三場短途錦標（1200米），屬每年下半季其中一個重要賽日。
近年主席錦標賽馬日，例有一班2000米進行。
此賽今次設為第二場，只有九駒角逐，賽前焦點包括東廐「馬克羅斯」復配潘頓，人馬相隔逾兩季故劍重逢。
同場尚有三級賽冠軍、早前攻下百週年紀念銀瓶的「龍鼓飛揚」降呢出師第一班。
全場逾半數賽駒上季同日參戰同班同程，令馬迷有種熟悉感。
牠們分別是「任我行」（蘇廐）、「玖寶」（韋廐）、「勇猛神駒」（沈廐）、「好好瑪」（賀廐）及「喜蓮騏星」（東廐）。
這五匹長途健將一年一度燕歸來，彼此尚算各有千秋。
當中，「喜蓮騏星」與「勇猛神駒」去年同場串Q，如今後駒新勝猶勇，兼由長途專家巴度主轡，大可反先前駒報卻一箭之仇。
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