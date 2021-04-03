港澳兩地由於並非產馬地區，故此引入的賽駒大多數為雄馬或閹馬，雌馬可謂寥寥可數。

但今天（3日）澳門跑日馬，頭場賽事卻創造歷史。

在這一場第六班只供30分或以下馬匹參加的1500米賽事，共有11駒競逐，其中共有三匹雌馬列陣，結果「如意娉婷」、「永和」及「婦好將軍」三駒悉數順序跑入頭三名。

此番開出馬女三重彩可謂創出澳門賽馬以來的歷史，不過這條雌馬T派彩僅得不足一千元，可見有人信心十足。

查港澳兩地過往及現在均有甚多雌馬成就不俗，像香港過往便有「確叻」及「勝威旺」以雌馬身份奪得香港打吡。

而今季澳門亦有一匹四歲馬女「美麗之最」挾維省橡樹賽殿軍身份來澳，亦具機會以馬女身份問鼎今季打吡。

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