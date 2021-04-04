《玄機解馬》第三季第31集，將在周日（4日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

一連幾集《玄機解馬》都請到女神級嘉賓，今集輪到宅男Rap界女神譚淇淇（洋名Kiki）上嚟做嘉賓。

作為MC Jin歐陽靖嘅入室女弟子，Kiki當然要即場Rap番幾口！

着條短裙、生得樣子咁甜美嘅女仔做啲咁有個性嘅表演，真係反差到極點。

Kiki生得咁靚，當然引來一班狂蜂浪蝶追隨，當中仲有好多變態佬瘋狂搵佢，留埋啲勁露骨嘅變態留言，淇淇卻竟然樂在其中！

男主持DMAN亦趁機會班門弄斧，自創咗段Rap歌同淇淇切磋，點知俾對方笑到面都黃，尷尬到死。

碧霞老師亦會幫淇淇睇相，睇吓佢幾時嫁得出，將來運程又會係點。

想知宅男女神譚淇淇更多得意趣事，一定要留意今集節目呀！

當然繼續會有大家好關心的《賽日通勝》，碧霞老師同DMAN都會提供周一（5日）沙田賽事心水馬。

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