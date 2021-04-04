今次賽事安排在周一（5日）舉行，馬匹操練程序亦與平時略為不同。

告東尼今晨（4日）主要睇沒有賽程的馬匹操練，整朝騰來騰去依然積極。

直至接近七時四十分，東廐再有數駒出來操練，三匹於大圈快跳，其餘則在內圈作慢工夫，當中包括周一第二場「馬克羅斯」與第十場「延續美麗」。

當三匹東廐馬快跳衝過烽火台前面，練者依然沒有放低望遠鏡，原來是為了睇內圈的兩匹參戰馬，可以說相當留心。

而「馬克羅斯」及「延續美麗」踱了兩圈便返回馬房，過程輕鬆，且看今戰能否交出好成績。

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