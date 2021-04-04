沙田馬場周一（5日）頭場四班1200米，徐雨石馬房「運來福星」上次賽後流鼻血，練者之後安排此駒休息超過三個月。

「運來福星」上次跑總場次298同班同程，雖然負於頭馬「好眼光」六個馬位，但同場前八名賽駒其後兩仗內皆有入Q，賽事及馬匹水準可見一斑。

此駒日前曾試1200米泥閘，轉彎走四叠望空，直路被鞍上人按韁仍自動加速，狀態恢復得不錯。

今次「運來福星」排最外檔起步兼配未開齋的黃皓楠上陣，可謂火燒都唔熱，馬迷不妨博一博。

第七場四班1600米，姚本輝馬房五歲澳洲自購馬「玩具達人」來港兩季仍未勝出。

以此駒當日評71分能於三班田草1400米入Q計，現時在第四班跑可謂充滿惡氣。

早前總場次465同班同程，頭馬「保羅承傳」、亞軍「特醒」、季軍「超速」及第五名「開懷大少」翌仗全部跑入三甲，賽事水準值第四班頂級。

當時同場跑第六的「玩具達人」排14檔出閘，沿途形勢惡劣，最終也不過輸三個多馬位，反映本身狀態不錯，跑第四班遲早可贏。

今場有幸排到黃金1檔兼由周俊樂減七磅策騎，客觀條件有利，說不定可借勢開齋。

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