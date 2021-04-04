法將賀銘年騎開搏失馬匹，近兩次賽事共有「生生勝勝」（姚廐）、「佳景福星」（葉廐）和「駿皇星」（文廐），換人上陣勝出頭馬。

禮拜一（5日）跑田草日馬，他仍停賽缺陣，第七場「連連行運」（蔡廐）和第十場「一舖縱橫」（葉廐）分別改由潘頓和莫雷拉執韁，阿年分分鐘又益下家贏馬。

列陣第七場四班1600米的「連連行運」，上仗配賀銘年跑同程，入直路難以望空只負頭馬兩乘許，走勢唔差，改由今季騎蔡廐馬有五成上名率潘頓操刀，可收復前失。

第十場三班1400米「一舖縱橫」，獲三冠一季皆在同程取得，性能獨沽一味，上仗配賀銘年追唔切僅得第五，改由今年策騎葉廐三駒全勝之雷神操刀，食尾糊機會大。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199