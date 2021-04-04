周一（5日）的沙田賽事，巴度獲得八匹座騎，其中出戰第八場三班1200米的「大雷暴」上場初跑同程入Q，今仗打鐵趁熱安排再戰同程，有望為已於上期（3月31日）起孖的巴度增添頭馬進賬。

巴度說︰「『大雷暴』本身有前速，上場已證明牠跑沙田1200米合適，只是今場亦有幾匹快馬在陣，屆時戰略如何，我會聽從韋達的策騎指示。」

巴度另一匹實力座騎是角逐第九場短途錦標（二級賽1200米）的新勝馬「福逸」。

騎者指此馬上場蝕分仍可輕鬆取勝，表現出色，馬兒本身繼續在進步中，希望今仗順利再下一城，期待之後再策騎此馬出戰主席短途獎（一級賽1200米）。

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