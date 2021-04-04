蘇偉賢訓練初出馬作風急進，今季已有「騰飛塔」一出即勝，另有「合夥雄心」初出上名。

周一（5日）舉行十場沙田日馬，蘇偉賢馬房「添有運」服役初出，夥拍波健士排4檔角逐第四場四班1200米。

「添有運」由華師團體持有，麾下曾有「添好運」（已退役）服役首兩戰皆掄元，顯示馬主愛兼擅打快攻。

這匹三歲雄馬賽前五次試閘皆由潘頓經手，縱使出賽由刑滿的波健士執韁，惟既然晨操得到冠軍騎師重視，亦反映牠有可取之處。

今場對手上仗無一上名，實力可想而知，「添有運」以快打慢可望有所收穫。

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