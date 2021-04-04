沈集成今季成績驕人，不過他慨嘆近賽不少馬匹排檔欠佳，例如周一（5日）賽事就有多駒排外檔起步，或多或少會影響爭勝機會。

幸好這天亦有馬匹抽到理想檔位，這是第五場「帝豪寶寶」，這匹七歲馬上仗只負於「速遞奇兵」跑第二，表現復蘇，今次抽到黃金一檔，且看能否為馬房勝回一仗。

沈集成受訪時說：「『帝豪寶寶』上仗面對強敵，結果仍能跑第二，表現已算不俗，除了因為七歲馬狀態回升，本身評分亦已下調不少，現時正處於有利水平。」

「我很高興潘頓繼續為『帝豪寶寶』執韁，他發揮此駒確實出色，當然抽到一檔相當好，我只擔心馬兒起步經常偏慢，如落後困守內欄或會吃虧，希望騎師臨場執生。」

至於第七場的「美活人生」，繼上仗後再一次抽到外檔起步，沈集成表示此駒上仗改用放頭跑法，受惠於慢步速跑第二，負頂磅下表現出色。

今次「美活人生」回升四班作賽，對手當然強得多，不過負磅大減19磅，對發揮或有一些幫助，今季狀態一直良好，且看屆時際遇如何。

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