今午（4日）在阪神競馬場舉行一級賽大阪盃，其中應屆三冠馬王「鐵鳥翱天」及應屆最佳短途及一哩馬「放聲歡呼」的對決，成為全日賽事焦點。

豈料當地臨場落大雨直接改變賽事局勢，「鐵鳥翱天」及「放聲歡呼」末段均未能展現以往的爆發力，最終只能分別跑獲第三及四名。

至於今屆大阪盃冠軍為初次挑戰一級賽的「麗冠花環」，這匹四歲雌馬在川田將雅胯下一放迄終，以四馬位之先拋離亞軍「魔族紳士」掄元，服役至今六戰未逢敵手。

川田將雅分別憑「野田重擊」及「麗冠花環」，囊括今年首兩項草地一級賽高松宮紀念賽及大阪盃。

「麗冠花環」練馬師高野友和繼2015年「湘南魔瓶」勇奪日本盃後，相隔逾五年再度揚威一級賽。

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