「友福」系馬主蘇永強支持鄭俊偉多年，以往兩人合作「仁仁友福」及「逸逸友福」（均已退役）分別交出四捷及五捷，今季亦有「齊齊友福」已贏馬，整體成績尚算不俗。

周一（5日）田草日馬，「友盈友福」將角逐第十場三班1400米，屆時改由巴度主轡。

「友盈友福」來港前由知名練馬師岳伯仁訓練，本身在一級賽中央公園錦標僅以2.5馬位不敵在兩歲五戰全勝的頭馬「大地光芒」跑第四，級數有保證。

上仗這匹四歲馬在黃皓楠胯下後上跑第五，今戰立即改配巴度出擊，有權藉此敲響在港勝鼓。

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