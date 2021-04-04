南非著名練馬師霍奧文，在當地享受盛名，其子霍利時已來港開倉，至於孫兒霍宏聲，其策騎事業正在起飛。

霍宏聲早前夥拍「彩虹橋」勝出南非大都會錦標，當日香港馬會曾作越洋轉播，因此更為港人認識。

剛周末（3日）在南非特夫方丹馬場舉行之2450米一級賽南非打吡，亦為南非三冠王尾關。

結果霍宏聲策騎Malmoos大勝對手超過五個馬位勝出，這匹由郭克訓練之名駒，出賽八次勝出七場，兼成為南非新一代三冠王。

Malmoos是已故咸頓酋長名下馬匹，這場勝仗正好獻給這位馬壇名人。

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