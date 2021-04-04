下次賽期為周四（8日）谷草九場夜馬，周二（6日）公佈馬匹排位。

這一次谷草跑夜馬仍編排九場賽事，騎師有賀銘年和黎海榮停賽復出，至於蔡明紹及彭國年則停賽。

全晚最高班賽事第二班1000米：應屆跑馬地百萬狀元「平常心」（沈廐）有份列席，續配潘頓。

同場「帖木兒」（方廐）回配巴度，人馬季內合作兩Win，包括勝出G3洋紫荊短途錦標。

「明駿之星」（蔡廐）上場配波健士跑得第七名，今場改配莫雷拉，波健士則續策同場「南區寶」（羅廐）。而田泰安則改策「閃電精靈」（東廐）。

第三班1000米：「辣臣」（羅廐）上場在潘明輝胯下得第五名，今場由莫雷拉接手。潘明輝改策同場的「事事亨通」（高廐）。

「樂滿家」（鄭廐）上場由莫雷拉策騎跑梗頸四，今場易配潘頓。

第四班1200米（第一組）：「五邑之星」（呂廐）上場在莫雷拉胯下搏失獲亞，今場由潘頓接手，莫雷拉則策「峰爭」（羅廐）。

第四班1650米：「加州嶺域」（東廐）上仗在郭能胯下飲恨第二名，今場易配莫雷拉力求補中。

第五班1650米；「有苗頭」（徐廐）上場配小潘潘明輝得第六名，今仗由大潘潘頓接手。

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