一眨眼，三月話咁快又過去，結果總結成績以沈集成最標青，一共贏咗12W咁多，風頭蓋過方嘉柏同蔡約翰，而且今季已累積47場頭馬，只以七W落後於蔡約翰及方嘉柏，嘭一聲升到上第三位，成為爭奪冠軍寶座之黑馬。

不過蔡約翰同方嘉柏三月嘅成績一樣穩定，分別拎到七W同八W，單月成績亦維持前三名，而羅富全喺三月一樣贏到七W，目前季內累積44W，壓過呂健威進佔練馬師榜第四位。

成績最令人失望嘅，就非貴為傳統BIG 4之一嘅告東尼莫屬，佢繼上個月僅贏3W之後，本來預期佢三月有可能反彈，點知啲成績繼續頹；另外希斯亦只得兩W咁大把，埋單暫時得14W交出，堂堂幾屆冠軍級練馬師，跑咗大半季都喺練馬師榜下游，季前邊個估得到？

展望四月，預期仍然係前列馬房嘅天下，因為跑到季尾時分，兵源就顯得特別重要。

蔡約翰啲質新馬，固然係廐主爭冠嘅重要本錢，另外方嘉柏目前似乎已恢復同潘頓合作，用人方面更加彈性，亦有力同蔡廐一撼。

另外鄭俊偉馬房亦開始上力，三月執到兩W，佔咗今季頭馬數字四成，目前仍差11W先夠畢業，希望佢成績繼續有起色。

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