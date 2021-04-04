在數十年來的坊間民調中，有兩匹馬在美國賽馬史上的名駒排行榜裡，幾乎肯定佔據頭兩位。

一匹是1973年的「秘書處」，另一匹則是已過了百年冥壽的Man O War。

至於把Man O War還是「秘書處」擺在第一位，則各人有各人的看法。

不過，「秘書處」也好，Man O War也好，都非不敗之師。

「秘書處」有一匹叫Sham的歡喜冤家，Man O War亦有一匹叫Upset的宿敵。

Man O War競賽生涯廿一戰獲二十冠一亞，唯一的敗仗，便是兩歲時以馬頸之差輸了給Upset。

但在三歲首戰的必利是錦標以個半馬位反勝Upset後，Man O War便再也沒有把Upset當成對手了。

當然，Man O War也沒有把其他任何馬匹當成對手。

面對Man O War，除了Upset，無奈地發出「既生瑜，何生亮」的浩歎的，還有1919年的三冠馬王Sir Barton！

1920年10月12日，Man O War在加拿大作競賽生涯的最後一戰。

本來三駒在陣，但其中一匹因路程1又1/4哩（約2000米）嫌短而退出，變成了三歲的Man O War跟四歲的Sir Barton的單對單比賽。

人人以為那必然是緊張刺激的纏鬥，豈料一經接戰，Man O War竟以七個馬位摧毁Sir Barton。

這場Match race，亦是Man O War留下的唯一比賽影像。

Man O War三歲便退役轉當種馬，原因是馬主發覺若然Man O War四歲繼續出賽的話，將要負破紀錄的重磅跟年長馬對壘。

Man O War的配種成績同樣驕人。1938年同樣轟動的那場Match race，跑道上的兩匹馬都是Man O War的後代。

勝出的「海餅乾」是Man O War之孫，而敗陣的War Admiral則是Man O War之子。

撰文：余伯樂

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