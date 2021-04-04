蔡約翰除練馬耍家外，運用馬匹配備亦出神入化，旗下今季共有八駒在初戴耳塞（G1）上陣之役，合共取得三冠兩季，上名率逾六成。

相關頭馬分別是「幸運快車」、「好眼光」和「勇闖」。

周一（5日）田戰第四場「美麗歡呼」和第六場「叻蝦皇」皆初戴耳塞跑，表現令人期待。

第四場四班1200米「美麗歡呼」，上仗跑同程大熱倒灶，復課戴耳塞試大閘擺前走輕勝，證明配備幫助大。

第六場四班1400米「叻蝦皇」，至今三戰皆負谷草1200米。

今次轉場初爭田草，同父馬「勁力十足」（韋達馬房）和「至尊高陞」（蔡約翰馬房）季內皆贏過1400米，本身初戴耳塞增程，或有突破性演出。

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