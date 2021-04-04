全港合計有19間投注站恢復日馬賽事日開放營業
馬會日前公佈，轄下其中19間投注站恢復在日馬賽事日營業。
周一（5日）跑沙田草地日馬，相關投注站將於當天早上9時開放至下午6時，讓馬迷即場投注賽馬，當中包括港島區五間、九龍區八間、新界區六間。
投注大堂內提供賽日聲音廣播，至於影視大堂或優越專區則作現場直播賽事。
該19間投注站名單如下：
香港五間：（中西區）中環士丹利街；（東區）柴灣常安街、北角電氣道、鰂魚涌英皇道；（灣仔區）銅鑼灣謝斐道
九龍八間：（觀塘）九龍灣德福、觀塘廣場、牛頭角；（深水埗）長沙灣青山道、石硤尾大埔道；（黃大仙）新蒲崗崇齡街；（油尖旺）旺角彌敦中心、尖沙嘴漢口道
新界六間：（葵青）葵涌榮芳路、葵芳；（北區）上水石湖墟；（荃灣）荃灣青山道；（屯門）屯門市廣場；（元朗）天水圍
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