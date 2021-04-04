近期常有熟口熟面之賽果開出，3月21日第四場沈廐「駿益善」和東廐「將俠」季內第二度串Q，只是冠亞軍次序互調了。

剛周三（3月31日）第四場蘇廐「喜氣綿綿」和徐廐「皇龍司令」開出翻版Q，上次兩駒跑出平頭冠軍，今次則由「喜氣綿綿」獨佔頭馬。

周一（5日）田戰不乏季內曾包辦連贏馬匹再次同場，隨時又會開出翻版Q。

第三場國際二級賽1600米主席錦標，蔡廐「夏威夷」和方廐「川河尊駒」上仗在女皇銀禧紀念杯分列冠亞軍，兩駒評分最高，卡士秤先，有望再度串Q而回。

第九場國際二級賽1200米短途錦標，高廐「福逸」和東廐「錶之智能」上仗在一班同程分列冠亞軍，適逢主要對手「旺蝦王」無報名及「川河達駒」流鼻血將會運返澳洲，有望開出翻版Q。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199