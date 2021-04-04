剛啱過去嘅三月份，卒之唔再係莫雷拉做主角！佢喺呢個月表現稍稍跌Watt，只係贏得11W；相反佢宿敵潘頓，呢個月好似食咗禁藥咁，單月勁執23W，一下子收窄「一打」頭馬差距，目前喺騎師榜以18W落後對方，唔通冠軍騎師仲有變數？

其餘騎師方面，田泰安同巴度亦回復本色，兩人同樣贏九W並列單月季軍，可謂恰如其分；至於近年晉身Big 4騎師之何澤堯，今個月亦僅得四W，表現稍為失色。

反而一連兩個月，梁家俊嘅頭馬數字都壓過何澤堯，認真犀利！佢以五W成為三月冠軍華將，包括月底一連三次賽事有馬贏，且看旺勢能否延續到四月。

另一值得開心嘅，係陳嘉熙同黎海榮喺呢個月都有馬贏，但「雙黃」黃俊同黃皓楠，就繼續守齋至今；楊明綸同巫顯東，亦已分別兩個月及三個月食白果，可見華將成績未有顯著改善。

至於最失望嘅騎師，當然要數到波健士同彭國年，二人喺三月同樣冇馬贏，前者莫非被同鄉馬雅搶走實力座騎？

展望四月，潘頓有望重新同方嘉柏合作，此消彼長下，雷神隨時連續兩個月不敵潘頓；至於何澤堯喺四月會再騎「金鎗六十」，睇吓能否藉騎呢匹明星馬來個大反底！

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