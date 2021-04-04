周一（5日）田戰在草地B+2跑道上演，今季同一移欄總共用過六次，只有蔡約翰馬房例有馬贏，三次起孖及一次中三元，合共取得11冠1亞3季，成績一枝獨秀。

今期蔡神仙總共有八駒報名，悉數成為正選，第三場「夏威夷」和第七場「連連行運」皆路合配強，可助練者延續今季B+2欄勝纜。

第三場國際二級賽1600米主席錦標「夏威夷」，上仗贏女皇銀禧紀念杯，其中五匹蹄下敗將都有跑今場，復課狀態保持大勇之境，雷神唔放手，連捷呼聲高唱入雲。

第七場四班1600米「連連行運」，上仗配賀銘年跑同程，入直路難以望空僅得第九，輸在取位欠順，復課拍跳走勢好，勇況未減，打王牌等番同程才出，改配潘頓可重現真面目。

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