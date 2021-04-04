徐雨石一向支持弱勢騎師，轄下第一場「運來福星」及第四場「豹子膽」在今期（3日）田草日馬，分別由黃皓楠及黃俊兩位未開齋騎師執韁，兩駒皆有一定機會。

「運來福星」今季六次角逐四班賽獲兩季一殿，其中去年10月4日一役角逐田草1200米跑第四名，該役季軍「糖糖幸運」隨後成為三班頭馬，賽績水準不弱。

賽前此駒兩次試閘皆有不俗走勢，加上同場對手無一匹在上仗跑入前四名，有權藉此跑入前列。

「豹子膽」雖然至今贏馬及上名紀錄分別在田草及谷草1000米，不過近仗顯示此駒在最短途賽事已難以領放，因此回師1200米屬合理部署。

上季此駒兩度在四班田草1200米跑入殿軍，表現不算太差，今仗或有驚喜表現。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199