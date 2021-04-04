周一（5日）第四場四班1200米，有兩匹初出馬「添有運」及「齊心同行」上陣。

而同場多匹質新馬，暫時表現未如理想，可能需時適應。

至於舊馬方面，「戰鬥英雄」及「老實人」實力最強，但「戰鬥英雄」配陳嘉熙，能否妥善駕馭，則有疑問。

「老實人」不經不覺，在港作賽踏入第四季，此駒在港三場頭馬，均來自田草1200米，路有專長。

此駒同程最快贏馬時間為1分08秒83，放諸此組可以用傲視同儕來形容。

「老實人」今次換上周俊樂減7磅，實際只負120磅，有望取得轉投文廐後首次贏馬滋味。

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