星期一（5日）公眾假期跑十場沙田草地日馬賽事，有不少從化兵列陣，其中兩匹別具留意價值。

第三場1600米主席錦標，「川河尊駒」馬主何家駒一向支持方嘉柏。

其名下來自澳洲的短途巨星「川河達駒」晨操後流鼻血，被迫退戰同日第九場短途錦標，方廐當然尋求以「川河尊駒」替馬主揚威大賽。

這匹長跑長有的八歲名駒已連續三場屈居亞軍，上次賽後被運往從化受訓，在當地進行過兩次草地試跑，以及一次在登山跑道練氣。

「川河尊駒」回港後再由田泰安試草閘，埋門再於草地快操，備戰空前積極，爭盃決心可謂空前絕後。

第五場三班1200米，「弛曜風」服役首季由蔡約翰訓練取得四捷，其後卻未能更上一層樓，卒之上季尾轉投羅富全馬房。

由羅富全接手訓練後，「弛曜風」季內曾於田草1200米入Q，近兩戰又試演出下滑。

此駒早前再被送上從化生活，曾在當地進行多次快跳，重新提升作賽意慾。

「弛曜風」回港後，剛周五（2日）由薛恩接手快操800米，備戰周一賽事。

這對人馬以往曾合作出賽入Q，今仗未嘗不可爭取好成績。

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