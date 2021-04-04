上季初以另謀發展為由離港赴美的意大利冠軍級騎師李寶利，在美國時間星期六（3日）下午取得此行最高成就，夥拍Rock Your World攻下1800米泥地一級賽聖雅尼塔打吡，可喜可賀。

由練馬師薛拿（John Sadler）訓練Rock Your World，今場從內檔起步後隨即前置守好位，並於轉完首彎後貼欄帶出，一直均速領放到終點，贏馬過程可謂一帆風順。

聖雅尼塔打吡是美國三冠大賽首關肯塔基打吡主要前哨戰之一，李寶利今次同時奪得生涯首個打吡冠軍殊榮。

賽後他在社交平台發文，表示自己有說不出的興奮，並感謝家人及聖雅尼塔馬場馬迷的支持。

賽事片段：https://bit.ly/3fCQOzZ

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