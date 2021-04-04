沙田馬場今午（5日）頭場四班田草1200米有三駒服役初出，當中包括韋達馬房「閃耀光芒」。

「閃耀光芒」父系「強勁力量」為2011年國家錦標（1400米）及2012年愛爾蘭二千堅尼（1600米）兩項一級賽盟主，另外在2011年鳳凰錦標及杜何斯特錦標屈居亞軍。

「強勁力量」在港子嗣集中於1000米至1400米建功，其中又以「高大威猛」及「超能力」成就最高，分別在田草1400米及泥地1200米，依次累積六捷及五捷。

「閃耀光芒」母系Roadtoplatinum的同母妹妹「進攻球星」，為2018年三級賽南十字錦標（1200米）盟主。

「閃耀光芒」來港後試閘四次，其中包括上周末（3月27日）由田泰安試1200米谷閘，末段追勢不俗，本身進度不錯。

從其兩線血統觀察，「閃耀光芒」屬正宗短途馬，長力應止於1400米。

這匹三歲紐國自購新馬如今角逐1200米非常適合，加上配周俊樂有七磅可減，可期打響服役頭炮。

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