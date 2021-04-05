沙田馬場周一（5日）大吹熱風，多匹全熱門如「怡心聲」、「龍鼓飛揚」、「齊心同行」、「紅旺」及「快快有」皆順利贏馬，豈料兩場二級賽戲肉皆冷門當道。

當中，第三場1600米主席錦標由全場次冷的「高大威猛」在五駒場合爆12倍Win掄元，頂頭大熱門「夏威夷」則包尾而回。

第九場1200米短途錦標爆得更誇張，由谷草六捷馬「君達星」以全場最冷門身份，在刑滿復出的波健士胯下爆出179倍巨冷奪魁，亦成為今季兼在港舉行的國際分級賽暫時最冷頭馬，可謂石破天驚。

「君達星」對上一次贏田草賽事，已是三年半前的第四班條件限制賽，本身當時隸屬賢廐尚未轉投丁廐。

同場韋廐24倍冷馬「當家猴王」在何澤堯胯下臨尾後上如矢，最終影相不敵「君達星」跑第二， 兩駒構成近一萬元連贏位。

「君達星」同時帶給丁冠豪從練首場分級賽勝利，鞍上人波健士打破接近兩個月頭馬荒，同時取得個人在港暫時最高成就。

今仗「君達星」從2檔起步，沿途在內欄慳位跑，直路順勢向外移出望空發力趨前，並且力拒從其內側如飛殺上的「當家猴王」率先衝線，就此爆冷捧走短途錦標。

波健士在港首勝分級賽，見證自己首替丁冠豪勝出田草賽事，另有一番意義。

香港短途良駒近年青黃不接，這次短途錦標三甲馬竟全部沒有報爭4月底主席短途獎，稍後或會補報該賽亦未可料。

第九場二至四名依次為「當家猴王」、「美麗掌聲」及「有理共想」。

去年短途錦標由「遨遊戰士」勝出，雖冷不過今次「君達星」，但亦有24倍，至於前年盟主「大籐王」也有17倍，這項二級賽已成為爆冷溫床。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199