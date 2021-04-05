今午（5日）在沙田馬場舉行兩項二級賽，結果俱爆冷收場，「高大威猛」在郭能胯下一放到底摘下主席錦標，爆出12倍半冷Win。

郭能繼2018年「美麗大師」（已退役）後，再次爆冷揚威主席錦標及級際賽。

姚本輝說：「今場是馬少場合，『高大威猛』比較年輕，狀態勇銳，郭能又非常熟悉此馬的脾性，因此我對牠今場的機會是正面的。」

「『高大威猛』是一匹可愛的馬，忠心準繩，絕少在陣上輸得遠。」

「牠下場將會出戰冠軍一哩賽，屆時將與『金鎗六十』對戰，這將是一個大挑戰，希望『高大威猛』能繼續有好表現。」

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