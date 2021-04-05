榜首騎師莫雷拉今日（5日）跑完第九場賽事後已提早勝出騎師王，騎者於今賽只得一Win，頭馬比宿敵潘頓起孖要少，但另憑四席亞軍，累積44分封王。

莫雷拉尾場再接再厲，再策騎葉楚航馬房「一舖縱橫」奪亞，全日騎十場共獲1冠5亞2季。

雷神於這一場三班1400米賽事，末段與牌仔周俊樂座騎「利害了」單打獨鬥，雙方均出盡渾身解數，最後「利害了」力挽狂瀾，險勝「一舖縱橫」短馬頭位。

周俊樂繼上月28日「勁力十足」之後，再替師傅韋達贏馬。

五歲愛爾蘭自購馬「利害了」至今在港三場頭馬均出自同程，本身轉投韋廐之後兩勝，均由周俊樂一手包辦。

韋達賽後說：「『利害了』跑1400米最合適，見習生周俊樂發揮出色，應記一功。」

韋達亦大讚周俊樂工作態度好，努力學習，徒弟取得不錯的成績 ，是對方應得的。

第十場單Win及組合獨贏A2分別派81.5元及31.5元，二重彩派505元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「精彩非凡」及「共同勝利」。

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