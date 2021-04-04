印裔富商夏利里拉家族在港有唔少業務，第三代揸弗人夏雅朗是香港總商會前主席。

呢個家族養馬多年，名下馬大多有頭馬交出，近年主力支持蘇保羅馬房，現以夏利里拉團體之名持有「孖寶」及「對衡之星」。

當中，「孖寶」贏過兩場，相信有一定質素的「對衡之星」亦都好快會有馬贏。

上次「對衡之星」服役初出跑田草1000米，因之前曾因血液不正常退出，本身狀態唔算十足，末段卻追勢唔差，最終輸四個多馬位。

「對衡之星」熱身一仗後增程跑1200米預期會更好，蔡明紹停賽缺陣，由史卓豐接手發揮，後者隨時執到寶都唔定。

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