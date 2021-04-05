「威猛」系馬主李明安夫婦名下「高大威猛」及「胆大威猛」今季成績仍然穩定，其中前駒今季攻下三Win，包括今午（5日）攻下二級賽主席錦標，本身初嚐級際賽冠軍滋味。

「高大威猛」馬主李明安說：「賽前我認為『高大威猛』可以跑入三甲，但沒有想過牠可以勝出。」

「始終『夏威夷』實力強勁，『川河尊駒』則表現準繩，我賽前對『高大威猛』的爭勝信心未算太大。」

「賽前姚本輝對我表示，『高大威猛』是大步馬，一定要順著走，跑得開心才越跑越順，如果亂了步韻，就跑不出水準。」

「今場馬兒跑得暢順，故此交出水準。」

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