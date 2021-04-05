周一（5日）田草日賽整體形勢混亂，隨時冷門迭爆。

其中，練馬師蔡約翰及羅富全師徒在三T場合皆有暗牌馬上陣，各有機會爆冷建功。

次關第五場「忠誠駒」（羅廐）近兩場轉跑1200米表現都唔差，上仗喺內欄塞到冇騎過，名次較後皆因陣上際遇唔好導致，唔使咁介懷。

今次相隔一星期再出，潘明輝繼續保住帥權，當然要喺陣上打醒十二分精神，今次有權出冷。

尾關第六場「叻蝦皇」（蔡廐）初出兩場表現唔太差，到上場由出閘開始受意外重重影響，搞到全程包尾，可以當試多課閘，唔使理呢場名次。

其實呢個血系馬都係越跑越長，今次部署加程肯定會好。

更何况同場兩大高手座騎「紅旺」及「虹鴻」係預知熱門，此駒賠率必不會低，不妨入市支持。

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