沙田馬場是日（5日）復讓預先訂座的公眾人士入場，適逢為大賽日，第二及第九場分演主席錦標及短途錦標二級賽。

其中，主席錦標冷場再冷場，排位前先有當初延遲截止後加入報名的「非凡才子」退出，賽日早上再有台柱之一「嘉應之星」退戰，變成僅剩五駒參賽。

當中，由昨日開售到臨場開跑都是大熱的「夏威夷」在雷神胯下，居然跑到包尾而回，距離頭馬12倍的「高大威猛」18.5馬位，表現之差令人感到意外。

「夏威夷」熱到只得1.6倍獨贏，早段守好位，轉入直路不久已被雷神收慢，狀似本身發生問題。

鞍上人之後一直無再催策，「夏威夷」就此慢跑過終點，跑出近兩季最劣一仗。

賽後經馬會獸醫檢查後，這匹六歲名駒被發現氣管內有很多血，估計將被安排休賽一段時間，未必會跑本身有報名的4月25日冠軍一哩賽。

至於莫雷拉賽後接受競賽小組查詢時，他有以下詳盡解釋：

「被查詢有關『夏威夷』令人失望的表現時，莫雷拉表示，座騎於早段走勢暢順，過了六百米處後賽事步速加快時須受催策。

他說，座騎於趨近及跑過五百米處時對催策毫無反應，將頭轉側及外閃避開『勝得精彩』。

他說，他在直路早段力策座騎，但座騎對催策毫無反應，反而開始墮退，未能與『勝得精彩』一同衝刺。

他又說，他持續催策座騎，但座騎顯著墮退，而『幸福笑容』於跑過三百米處時得以加速並輕鬆超越座騎。

他說，他持續力策座騎至接近二百米處，但由於座騎持續墮退，他擔心座騎或有不妥，因而於末段收慢座騎，當時座騎早已洩氣潰敗。」

他說，他未能確認座騎於競賽期間動作感覺欠順的原因，因為座騎返回解鞍處途中動作暢順。」

另一方面，「夏威夷」練馬師蔡約翰未能就該駒令人失望的表現提供任何解釋。

他說，「夏威夷」上仗勝出，其後的操練表現一直令他滿意，他預期該駒今仗可再居前列過終點。

獸醫於賽後立即檢查「夏威夷」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

是賽熱門「夏威夷」上仗勝出，今仗卻包尾而回，小組認為牠今仗的表現難以接受。

「夏威夷」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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