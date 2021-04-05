現時本地頂級短途好手似乎陷入群龍無首局面，正如今天（5日）上演的二級賽短途錦標，在蔡約翰馬房「旺蝦王」缺席之下，賽果即爆個石破天驚。

上次首次升上第一班即攻陷頂班賽的「福逸」（高伯新馬房）被捧成2.8倍大熱，可惜只跑獲第五名。

頭二馬為丁冠豪馬房「君達星」（179倍）及韋達馬房「當家猴王」（24倍），兩駒均為冷門，構成的連贏位派彩近萬元。

除頭馬「君達星」練者丁冠豪表示會考慮進軍4月底主席短途獎外，亞軍「當家猴王」練馬師韋達也有這個計劃。

韋達今午賽後表示「當家猴王」因檔位不好，影相飲恨跑第二，令自己感到非常失望，並會安排此駒下仗出師G1主席短途獎。

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