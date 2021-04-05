第七場四班1600米：「影疾」今季跑田草經常接近但未勝，今場（5日）強配莫雷拉應想拼過明白。

昨日（4日）開飛5倍，5點落到4倍，現時4.5倍W，2倍P。

有早飛支持，睇吓今場雷神騎可唔可以配合馬房攻勢贏馬，現時賠率未算太熱，WP可以捧場。

「美活人生」上第四班再跑同程負輕磅改配巴度，千析唔好睇小。

昨日開飛7.5倍，5點回上10倍，現時企住12倍W，3.6倍P。有墊底飛應到位，升班負輕磅會好跑。

「玩具達人」評分相比起季初已減12分，上場跑同程排最外檔沿途留後，最後後上第六名有走勢。

今場改配周俊樂減七磅兼有運排到最內檔起步，形勢大逆轉，隨時變身畀你睇。

昨日開飛9倍，5點輕輕落到8.5倍，現時7.8倍W，2.5倍P。有早餐飛，睇牌面今場形勢非常有利，隨時贏哂。

「川河明駒」初跑第四班用陳嘉熙減磅上陣，昨日開飛15倍，5點企住15倍，現時落到9.9倍W，2.6倍P。

隔夜飛尾段有一注重飛落咗，近兩場喺第三班有走勢，今場又係隨時可以贏哂。

提供：6影疾、13美活人生、4玩具達人、1川河明駒

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