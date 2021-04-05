第四場四班1200米：「戰鬥英雄」今季在第四班贏馬後升上第三班，表現不過不失。

上仗在第三班跑同程第四表現唔錯，但賽後居然獲減一分，今日（5日）可跑四班賽有着數。

昨日（4日）開飛6.7倍，5點輕輕回上7.3倍，現時6.6倍W，2倍P大熱。

有墊底飛支持，今場入三甲一定冇問題，贏唔贏到就要睇騎師點發揮。

「美麗歡呼」呢匹蔡廐質新馬，今季只跑兩次同程，上仗表現已比第一次好。

今仗繼續再跑同程，應更有把握。

昨日開飛6.9倍，5點輕輕回上7.2倍，現時落番5.9倍W，1.8倍P。

早飛到晒位 ，雖然今場要排較外檔起步，但相信雷神走位級數，今場應可在前列返嚟。

「齊心同行」是希斯馬房第四班新馬，今場初出已強配潘頓，睇安排似想一出即勝。

昨日開飛3.4倍大熱，5點企住3.3倍，現時依然係2.7倍W大熱，1.8倍P。

早飛勁，賽前做足工夫兼共試咗四課閘，一課比一課好。

睇吓呢匹馬係咪好似廐侶「佳運財」咁可以一出即食，一箸夾中。

「對衡之星」今季只跑咗一場田草1000米，後上第七名有些少走勢。

今場轉跑田草1200米，應該會更加合適 。

昨日開飛26倍，5點企住25倍，現時大幅落到13倍W，3倍P。

有早飛支持，今場轉配史卓豐騎排到二檔起步，對呢匹質新馬嚟講有利，今場最佳半冷。

提供：1戰鬥英雄、3美麗歡呼、10齊心同行、6對衡之星

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