今天（5日）的沙田日馬，賽果由熱門馬主導，十場頭馬大熱門佔一半，唯獨兩場分級賽卻產生冷門戰果，其中第九場短途錦標（二級賽1200米），更爆出季內最冷Win「君達星」，獨贏派彩高達$1,796.5元。

「君達星」同時造就丁冠豪，從練後首奪分級賽冠軍，練者賽後受訪時表示，對「君達星」能爆冷奪標，感覺難以置信。

他說：「『君達星』今場贏出，這個賽果真是難以置信。」

「賽前我對『君達星』完全沒有信心，牠是谷草能手，雖然季初曾在沙田跑近，但我的信心不大，正如牠的英文馬名Amazing Star，今場牠勝出，真是很Amazing。」

「『君達星』今場可算是佔盡天時地利人和，真是很好運，遇上快步速，早上下了雨，場地偏軟，令馬兒跑得很舒服。」

「我賽前已預計步速偏快，因此給波健士的策騎指示是順着其走勢跑，搵到遮檔，幸運地搵到位上前，大約在最後200至250米左右，我才覺得牠有機會勝出，真是非常驚喜。」

丁冠豪懷着既驚且喜的心情續道：「坦白講到這一刻，我仍能相信『君達星』可以勝出，因此我沒有為此馬報名主席短途獎，至於會否後補報名，我仍未有這個計劃，一切要馬兒的進度及健康而定。」

「我為『君達星』報名跑這場時，我才搵騎師，沒有一位騎師向我索騎，我和波健士都好好彩，我一搵就搵對方策騎。」

「『君達星』今場勝出二級賽短途錦標，是我從練的重要大賽，自己當然開心。」

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