告東尼馬房「嘉應之星」臨陣退出，賽前不少人預計今午（5日）第三場二級賽主席錦標是兩匹一級賽冠軍「川河尊駒」及「夏威夷」單打獨鬥之局。

然而1.6倍大熱門「夏威夷」末段卻毫無追勁，鞍上人雷神在300米處更早早按實過終點跑包尾而回，這匹體弱馬或出現傷病。

結果近期勢頭強勁的姚本輝再有佳作，轄下「高大威猛」在郭能胯下以極慢時間領放，在末段力拒八歲老黃忠「川河尊駒」來犯，本身第六度挑戰級際賽終挑戰成功。

郭能在周三（7日）將面見牌照委員會，以審視其今個馬季的騎師牌照資格，結果騎者憑藉此駒大打爭氣波，繼2018年4月「美麗大師」後再次勝出分級賽。

郭能：「大家都知道我目前的處境，我不會想太多，只希望可以贏多些頭馬。」

「今早下雨場地偏軟，對『高大威猛』有利。」

「今場出閘不快，轉彎時我感到馬兒末段發力則很有機會，爭勝的關鍵是在最後200米彈出，越跑越順。」

第三場單Ｗin派126元，二重彩派499元。

第二至四名順序為「川河尊駒」、「幸福笑容」及「勝得精彩」。

由於「嘉應之星」臨場退出，今場賽事僅得五駒角逐，因此不設組合獨贏、位置Q、及第三名位置派彩，四連環及四重彩則獲得退款。

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