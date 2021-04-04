馬主蔡曉鋒近期讓名下「怡昌」系馬全面轉環境，「怡昌福星」及「怡昌寶寶」由苗禮德馬房分別轉至沈集成及蘇偉賢馬房，「怡昌勇士」則由希廐跳槽到賀廐。

蔡曉鋒太太蔡余素芳也當起馬主來，名下「忠誠駒」一直養於羅廐，暫時沒有離心。

四歲愛爾蘭自購馬「忠誠駒」在今次（5日）田草日賽，是於當初延遲截止後加入報跑第五場三班1200米的，本身變成隔周匆出再戰同程。

上賽於直路塞車，最終跑第九，落後頭馬「佳景福星」（葉楚航馬房）4.5馬位，本身基本上沒有用過力，匆出自然不需掛慮。

連同之前在2月底所跑一仗以第七名衝線，負予頭馬兼超級馬「勝得威風」（蔡約翰馬房）2.75馬位，「忠誠駒」已一連兩場於尾段受困，影響發揮。

今仗排11檔起步反而更好，夥拍冷殺手潘明輝負輕磅再戰1200米，未嘗不可與對手周旋一番。

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