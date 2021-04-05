第十場第三班1400米： 「一舖縱橫」今季初已贏同程，跟手上三班跑幾仗表現一般，直到上場再跑同程後上第五有番走勢。

今次（5日）強配莫雷拉負輕磅排好位贏面高。

昨日（4日）開飛6.4倍，5點落到5.5倍，現時企住5倍W，2.8倍P。早飛到位，今場可WP捧場，配合騎練攻勢。

「友盈友福」今場評分63分，比季初共减去19分 已有迴旋餘地。

上場跑田草1400米253倍獨贏，以全場最快末段後上第五走哂先，今場改配巴度擺明有心搏殺。

昨日開飛6.7倍，5點落到6倍，現時回上6.7倍W，2.4倍P。

有晒墊底飛，馬房要爭取成績護級，搏佢今場去馬。

「精彩非凡」近兩仗跑田草1600米得第四走勢合格，今場縮程跑田草1400米可能更加好衝。

昨日開飛5倍，5點輕回上5.3倍，現時企住5.4倍W，2.3倍P。

有早飛到位，今場改配田泰安排好位，三甲一定要預佢。

「共同勝利」落番第三班排好檔，有條件跑近。

昨日開飛11倍，5點落到8.9倍，現時8倍W，3.7倍P。

有早飛支持，環顧今場形勢，快馬多，步速應會快，對呢匹後上馬嚟講有利，要兼顧。

提供：11一鋪縱橫、13友盈友福、4精彩非凡、2共同勝利

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